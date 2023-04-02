شرطة الديوانية تقبض على متهمين بحوزتهما عملة مزيفة

2023/04/02 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاحد، القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما عملة مزيفة وأدوات لتعاطي المخدرات بالمحافظة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز قيادة شرطة محافظة الديوانية المتمثلة بفوج الطوارئ الثالث تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين يستقلان دراجة نارية ضبط بحوزتهما أثناء تفتيشهما عملة مزيفة من فئة 5000 آلاف دينار عراقي".

وأضاف البيان كما ضبط بحوزتهما " أدوات تستخدم لتعاطي المخدرات وآلة جارحة (سكين)، وتم إحالتهما إلى الجهات المختصة لغرض التحقيق معهم".

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