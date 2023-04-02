2023/04/02 | 10:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bhP9jelUpaI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس هيأة المسألة والعدالة يدعو إلى ملاحقة رغد صدام بسبب خطابها التحريضي الأخير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس هيأة المسألة والعدالة يدعو إلى ملاحقة رغد صدام بسبب خطابها التحريضي الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).