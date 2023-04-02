أمطار غزيرة تغرق مدينة سيدني الأسترالية

2023/04/02 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق سيول في سيدني أكبر مدن أستراليا، الأحد، ما دفع السكان لحماية منازلهم بأكياس الرمال وطلب المساعدة، بعد تحذيرات مسبقة من السلطات من سوء الأحوال الجوية.

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