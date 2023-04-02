إنهيار بناية في بغداد والدفاع المدني تتدخل

2023/04/02 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، انهيار بناية في العاصمة بغداد، فيما اشارت الى أن فرق الدفاع المدني تدخلت بشكل عاجل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "فرق الدفاع المدني تعاملت مع حادث انهيار في بناية قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد".

وأضاف البيان "كما تمكنت الفرق من إنقاذ عدد من العمال"، مشيرا الى أن "الفرق مازالت تبحث عن آخرين".

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