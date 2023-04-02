إجرام بغداد تطيح بمتهم ضبط بحوزته دولار مزيف

2023/04/02 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على متهم ضبط بحوزته عملة مزيفة من فئة 100 دولار أميركي.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مكتب بغداد الجديدة تكنت من القبض على متهم ضبط بحوزته عملة مزيفة من فئة 100 دولار أميركي".

وأضاف أن "الأوراق التحقيقية للمتهم عرضت أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 52 من قانون البنك المركزي لينال جزاءه العادل".

في السياق، أكدت المديرية، أن مفارزها "تمكنت من القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك، وآخرين بسرقة مبالغ مالية، ومحال تجارية، ومنازل سكنية، وحقائب نسائية، وآخرين بتزوير قسام شرعي، وتقرير طبي، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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