2023/04/02 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، توزيع نحو 6 الآف حصة إغاثية للنازحين داخل المخيمات في 4 محافظات.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "وزعت 5,980 حصة اغاثية متنوعة للنازحين في محافظات صلاح الدين وأربيل وديالى والسليمانية".

وأضافت أن فرقها الميدانية في محافظة أربيل "وزعت 3،508 حصة اغاثية بين النازحين في مخيمات الخازر وهرشم وحسن شام u2 وu3"، مشيرة إلى "توزيع 555 حصة إغاثية بين النازحين في مخيم عربت بمحافظة السليمانية".

وفي محافظة صلاح الدين، أكدت الوزارة "توزيع 900 حصة اغاثية بين الأسر النازحة في قضاء الطوز"، لافتة الى "توزيع 1,017 حصة إغاثية بين النازحين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة توزع نحو 6 الآف حصة إغاثية للنازحين في 4 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة توزع نحو 6 الآف حصة إغاثية للنازحين في 4 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).