المندلاوي يُحيل مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية النيابية

2023/04/02 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أحال النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اليوم الاحد، مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية النيابية.وبحسب وثائق صادرة عن النائب الأول لرئيس البرلمان، اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز ، فإن المندلاوي أحال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية.وبحسب الوثائق فإن المندلاوي، وجه في الإسراع بدراستها ومناقشتها لإدراجها في جدول […]

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