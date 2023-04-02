التجارة تتوقع وصول كميات الحنطة المسوقة إلى أربعة ملايين طن

2023/04/02 | 12:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت 500 مليار دينار لشرائها.

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