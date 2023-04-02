بعد خروجه من المستشفى.. البابا يترأس قداس أحد الشعانين

2023/04/02 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان ليترأس قداس أحد الشعانين، إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح، بعد يوم من خروجه من مستشفى في العاصمة الإيطالية حيث تعالج من التهاب بالشعب الهوائية.

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