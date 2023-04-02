وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري ثلاث محافظات جديدة

2023/04/02 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير التربية، ابراهيم الجبوري، اليوم الأحد، المصادقة على تثبيت محاضري 3 محافظات.

وقالت التربية في بيان إن “الجبوري صادق على تثبيت محاضري النجف الأشرف وكركوك والقادسية”.

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