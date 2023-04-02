انفجار يهز مدينة انتويرب البلجيكية ويسفر عن إصابات بين المدنيين

2023/04/02 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - شهدت مدينة انتويرب احدى اكبر المدن في بلجيكا، انفجارا غير معروف الطبيعة وقع صباح اليوم الاحد وتسبب بوقوع إصابات بين صفوف المواطنين لم يكشف عن عددها الكلي حتى الان.وقالت صحيفة بروكسل تايمز بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الثالثة فجرا في المدينة وتحديدا في ساحة فرانكلين روزفلت، أدى الى إصابة شخص واحد على الأقل حتى الان، مؤكدة ان الحصيلة النهاية للضحايا لم تعلن رسميا.وبينت الصحيفة أيضا، ان عددا من المنازل تعرضت لدمار كبير فيما احترقت بعض السيارات، معلنة بان صوت الانفجار كان قويا لدرجة تسببه باخلاء المواطنين في المدينة لمنازلهم نتيجة للذعر.حتى اللحظة، وبحسب الصحيفة، لا تزال أسباب الانفجار او المواد التي استخدمت في تسببه مجهولة، مرجحة ان يكون جزءا من حرب "عصابات المخدرات" التي تسيطر على المدينة منذ اشهر.المتحدث باسم الشرطة فوتير بريونز، اكد للصحيفة ان التحقيقات ما تزال جارية، ولا يتم استبعاد أي سيناريو حتى الان نظرا "لعدم توفر أي ادلة او خيوط" حتى اللحظة، بحسب قوله

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