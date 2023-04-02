العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر نيسان

2023/04/02 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، المباشرة بإطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر نيسان 2023.





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