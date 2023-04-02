استخبارات الحشد تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد

2023/04/02 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، الإطاحة بإرهابيين اثنين في العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات "تمكنت من الاطاحة بعنصرين ارهابيين في منطقة الدورة في العاصمة بغداد وهم كل من المتهم ف.ح.ص والذي شغل ما يسمى أمير ضمن قاطع الانبار، والمتهم ز.ح.



شغل ما يسمى أمني قاطع ضمن قاطع الانبار".

وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات، بحسب بيان الهيئة "المواطنين للأبلاغ عن العناصر الإجرامية والارهابية عبر الخط الساخن 481"، مؤكدة أن "هوية المتصل ستبقى طي الكتمان".

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