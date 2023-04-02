2023/04/02 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DjzA_5grXMc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد آلية العمل في دائرة أحوال الكرادة الشرقية .. البطاقة الموحدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد آلية العمل في دائرة أحوال الكرادة الشرقية .. البطاقة الموحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).