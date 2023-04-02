2023/04/02 | 12:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oZLLuwjUoaM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة الصدر ستنهي للإطار شهور العسل.. والحراك السني للعملية السياسية سيعطل | اخبار المنتصف 2023/4/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عودة الصدر ستنهي للإطار شهور العسل.. والحراك السني للعملية السياسية سيعطل | اخبار المنتصف 2023/4/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).