2023/04/02 | 12:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة الصدر ستنهي للإطار شهور العسل.. والحراك السني للعملية السياسية سيعطل | اخبار المنتصف 2023/4/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة الصدر ستنهي للإطار شهور العسل.. والحراك السني للعملية السياسية سيعطل | اخبار المنتصف 2023/4/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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