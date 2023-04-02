وزارة العدل تنفي جملة وتفصيلاً الانباء المتداولة حول اختفاء المتهم بقتل الهاشمي

2023/04/02 | 12:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة العدل العراقية، أن المتهم باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي لازال قيد التوقيف، نافية اختفائه.وقالت وزارة العدل في بيان لها: انه “وبناءً على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء مفادها إعلان وزارة العدل عن اختفاء … Readmore

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