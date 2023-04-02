2023/04/02 | 12:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، على ضرورة رفع مستوى الإعمار والتنمية في محافظة المثنى.وقال الحكيم في بيان، إن “واقع المثنى الخدمي وفرصها الاقتصادية والزراعية، والتطورات الاجتماعية والخدمية فيها، ملفات بحثناها خلال لقائنا المحافظ أحمد منفي”.وشدد الحكيم، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يستقبل محافظ المثنى ويؤكد على ضرورة رفع مستوى الإعمار والتنمية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يستقبل محافظ المثنى ويؤكد على ضرورة رفع مستوى الإعمار والتنمية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).