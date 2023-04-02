برحلة خيالية.. ماذا يوجد وراء جبال هذا الوادي بسلطنة عُمان وطرقه الوعرة؟

2023/04/02 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شيء يُضاهي رحلة خيالية إلى شاطئ معزول عن صخب المدينة وضجيجها، حيث تُداعب أمواج البحر الهادئة رمال الشاطئ الذهبية الناعمة..ولكن، أين تستطيع إيجاد مثل هذا المكان بسلطنة عُمان؟

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