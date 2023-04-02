2023/04/02 | 14:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على أعتاب تشريعها.. الموازنة الثلاثية بين مطلب الاستقرار السياسي ومحاذير التقلبات الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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