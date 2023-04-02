الشرطة المجتمعية توقف 22 حالة ابتزاز لنساء خلال الأسبوع الماضي

2023/04/02 | 14:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت بتنظيم زيارات دورية للضحايا للوقوف على أوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن.

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