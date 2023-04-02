2023/04/02 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ضبط مليوني لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب واعتقال 58 متهماً بمناطق متفرقة.

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