2023/04/02 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، إخماد حريق اندلع في "كرفانات" داخل مجمع مدينة الطب بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تسيطر على حادث حريق اندلع داخل كرفانات المهندس المقيم للشركة الكورية لمجمع مدينة الطب بالقرب من مقر قوة الحماية".

وأكدت أن "الحادث لم يخلف أية إصابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق اندلع داخل مجمع مدينة الطب في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق اندلع داخل مجمع مدينة الطب في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).