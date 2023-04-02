بلومبيرغ: معاودة تصدير نفط الإقليم قد لا تتم عبر

2023/04/02 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– ترجمة

كشفت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الاحد، أن الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه يوم أمس السبت بين حكومتي بغداد واربيل حول معاودة تصدير النفط من الإقليم، فيما اشارت الى ان التصدير قد لايتم عبر شركة "سومو" الاتحادية.

وقالت الشبكة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن" الحكومة العراقية تصر على أن تتولى شركة سومو مسؤولية إدارة تصدير نفط الإقليم بعد فوزها بالقضية الدولية، الامر الذي كانت ترفضه حكومة إقليم كردستان العراق"، بحسب وصفها.

وتابعت "وبحسب مسؤولين عراقيين منهم رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان لاوك غفوري، فان بغداد واربيل توصلتا الى اتفاق مبدئي يضمن إعادة ضخ نحو 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم الى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي".

الاتفاق بحسب الشبكة "لم تعلن تفاصيله حتى الان"، مشيرة الى أن "إعادة تصدير النفط والذي تصر عليه وزارة النفط الاتحادية، قد لا يكون خاضع لإدارة شركة سومو كما ترغب بغداد" التي قالت انها "ما تزال تنتظر إقرار قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي"، على حد تعبيرها.

وكتانت وزارة النفط العراقية، قد كسبت دعوى قضائية ضد تركيا في محكمة باريسش الدولية ، والتي قضت بمنع تصدير الاقليم للنفط بمعزل عن بغداد.





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