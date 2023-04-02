2023/04/02 | 14:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EZTXX7A0mP8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الهجرة والمهجرين: هناك اتفاق لعودة نازحي جرف الصخر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الهجرة والمهجرين: هناك اتفاق لعودة نازحي جرف الصخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).