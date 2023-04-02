اسعار صرف الدولار في اسواق العراق اليوم

2023/04/02 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.

في بغداد:سعر بيع الدولار 150,250 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار

في الشمال:سعر بيع الدولار 150,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 149,750 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر بيع الدولار 150,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 149,500 لكل 100 دولار

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