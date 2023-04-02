وزارة التربية تعمم مشروع التعليم المدمج والمختبر الإلكتروني بين المدارس

2023/04/02 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم وزارة التربية تعميم تجربتي التعليم المدمج والمختبر الإلكتروني بين مدارس البلادخلال المدة المقبلة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للصحيفة الرسمية، (2 نيسان 2023)، بأن “التعليم المدمج يعد من المشاريع التي طُبقت خلال الأعوام القليلة الماضية وأثبتت نجاحاً ضمن مدارس البلاد”، مضيفاً أن “الوزارة تسعى من خلال المشروع، إلى إدخال التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة ضمن المناهج العلمية والعملية”.

وبشأن المختبر الإلكتروني، أكد أن “المشروع يعد جزءاً من ستراتيجيات الوزارة للتعليم المُدمج واستخدام الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة بالتعليم إلى جانب التعليم العادي والهدف منه النهوض بالواقع التعليمي ومواكبة الحداثة في مجال التعليم في إدخال طرق حديثة ومعتمدة في الدول المتقدمة بالتعليم”.

وذكر السيد أن “تطبيق مشروع المختبر الإلكتروني ضمن مديرية تربية الكرخ الأولى، يمثل خطوة ناجحة في العملية التربوية، وهناك مساعٍ لتعميم التجربة مستقبلاً لباقي مدارس مديريات التربية ببغداد والمحافظات”.

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