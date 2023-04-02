تعليق من وزير خارجية إيران على موعد ومكان اجتماعه مع نظيره السعودي

2023/04/02 | 14:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت، أنه سيجري مشاورات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله هاتفيا خلال الـ48 ساعة القادمة لوضع اللمسات الأخيرة على موعد ومكان الاجتماع بينهما.

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