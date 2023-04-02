الحلبوسي للسيسي: العراق حريص على توطيد العلاقات مع مع أشقائه

2023/04/02 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حرص العرلق على توطيد العلاقات مع أشقائه.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أن الأخير “التقى، اليوم ، في القاهرة رئيسَ جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية”.

وأضاف البيان: “وفي مستهل اللقاء، جرى تبادل التهاني بين سيادته ورئيس الجمهورية المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنين أن يكون شهر خير وسلام على الشعوب العربية والعالم”.

وتابع، أن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها استقرار الوضع في سوريا الشقيقة”.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، أن “العراق حريص على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على الصعد كافة، معرباً عن تطلع العراق إلى مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين (العراق ومصر والأردن)”.

من جهته، أكد الرئيس المصري استعداد بلاده “الكامل للتعاون مع العراق في جميع المجالات، سواء على المستوى الثنائي أم على مستوى التعاون الثلاثي بين (مصر والعراق والأردن)”.

وأشار إلى “أهمية دور البرلمان المصري والعراقي في تعزيز سبل التعاون”، مؤكداً دعم بلاده “لأمن واستقرار العراق”.

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