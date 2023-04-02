عملية دهم وتفتيش في هيت

2023/04/02 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت قوة من اللواء 57 بالحشد الشعبي، اليوم الأحد، بعملية دهم وتفتيش ضمن قاطع مسؤوليته في قضاء هيت بمحافظة الانبار.

وذكر بيان للحشد، أن “القوة باشرت بتفتيش الوديان والمناطق الوعرة الواقعة ضمن قاطع المسؤولية والبحث عن مضافات يتخذها الإرهابيون ملاذاً لهم وتهدف العملية لمنع أي محاولة لتسلل الإرهابيين”.

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