2023/04/02 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تطلق حملة كبرى لإكساء شوراع العاصمة المركز الخبري الوطني.

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