وزير العدل يوجه بتخفيض وتوحيد الاجور المالية الخاصة بتنظيم الوكالات

2023/04/02 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بتخفيض وتوحيد الأجور المالية الخاصة بتنظيم الوكالات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “وزير العدل أجرى زيارة ميدانية […]

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