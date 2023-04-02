المجلس الوزاري للتنمية البشرية يوصي بتعيين فئة الموهوبين مركزياً

2023/04/02 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت أمانة مجلس الوزراء، الاحد، صدور توصيات من المجلس الوزاري للتنمية البشرية بدعم فئة الموهوبين وتعيينهم مركزيا وتطوير الواقع التربوي.

وذكرت الامانة في بيان أن "المجلس الوزاري للتنمية البشرية، ناقش في جلسته الاعتيادية الرابعة للعام الجاري 2023، برئاسة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي عددا من الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الاجتماع تضمنت ملفات عدة ابرزها: تفعيل قرار مجلس الوزراء (161 لسنة 2008)، ومشروع قانون التشجيع على القراءة وتنمية المعرفة، وتطوير الواقع التربوي، فضلا عن مناقشة موضوع الدراسة على نفقة المؤسسات الحكومية".

وصوت المجلس، بالموافقة على "توصيات الاجتماع التشاوري المعني بتفعيل قرار مجلس الوزراء (161 لسنة 2008) لدعم فئة الموهوبين من طلاب العراق، والموافقة على تعيينهم مركزيا، والموافقة على اهداف ومقترحات وزارة التربية في ما يخص تطوير الواقع التربوي".

وصوت كذلك على "تأليف لجنة برئاسة مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية وزارات التربية، والثقافة، والشباب والرياضة، بدرجة مدير عام، تتولى النظر بمقترحات الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن تقديم مبادرات للتشجيع على القراءة وتنمية المعرفة".

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