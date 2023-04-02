2023/04/02 | 15:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: CWEgP4MPM3k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رزاق يبيع لبن بالاعظمية #السومرية #رمضان #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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