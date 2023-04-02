وزير الداخلية يصدر توجيهات لقادة الشرطة

2023/04/02 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، اجتماعاً بحضور قادة الشرطة في بغداد والمحافظات، فيما أصدر عدة توجيهات بينها الاهتمام بالسيطرات الخارجية وبناء مراكز شرطة جديدة.

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