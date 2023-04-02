2023/04/02 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاحد، عن ضبط (3) مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في واسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في واسط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).