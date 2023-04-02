2023/04/02 | 15:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، الأحد، عن توقيع اتفاقية...

ظهرت المقالة الخارجية تعلن عن توقيع اتفاقية مع روسيا للإعفاء من الفيزا أولاً على المسلة.

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