العراق يوقع اتفاقية مع روسيا تخص الفيزا

2023/04/02 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول.

وقال الصحاف في تصيرح ، “جرت في مقر وزارة الخارجية اليوم، التوقيع على مشروع اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية”.

واضاف ان “وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبد الرحمن الحسيني وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي، فيما وقعها عن الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى العراق اليبروس كوتراشيف”، مبينا ان “هذه الاتفاقية تاتي ضمن رؤية وزارة الخارجية لتعزيز مكانة جواز السفر العراقي ضمن المنهاج الوزاري للحكومة العراقية”.

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