أمانة بغداد تعلن انطلاق حملة كبرى لإكساء 4 ملايين م2 من شوارع العاصمة

2023/04/02 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاحد، انطلاق حملة كبرى لاكساء ٤ ملايين م٢ من مساحة شوارع العاصمة الرئيسة ضمن خطة وموازنة قانون الدعم الطاريء .

وذكر بيان للامانة انها "اعدت خطة متكاملة ومسوحات وتصاميم ميدانية لشمول الشوارع الرئيسة والمتضررة بحملة الاكساء التي تستهدف ٤ ملايين م٢ من مساحة شوارع العاصمة “.

وتابعت ان “ هذه الحملة انطلقت في جميع قواطع الدوائر البلدية و سيلاحظ المواطن البغدادي تطوراً كبيراً في واقع الطرق استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ".

واشارت الى ان "امين بغداد وجه بتحديد شارع رئيس ضمن حدود كل دائرة بلدية لتحويله لشارع نموذجي اسوة بشارعي الجوادر والزيتون الذين اصبحا علامة فارقة بجانبي بغداد الرصافة والكرخ “.

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