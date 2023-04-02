قيادي في التيار يقطع الشك بعودة الصدريين عبر بوابة مجالس المحافظات - عاجل

2023/04/02 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

كشف قيادي بارز في التيار الصدري، اليوم الأحد، حقيقة مشاركة التيار في انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة نهاية العام الحالي.

وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(بغداد اليوم)، إنه "حتى هذه اللحظة التيار الصدري لم يتخذ أي قرار بشأن مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة نهاية العام الحالي او عدم المشاركة فيها".

وأضاف القيادي، أن "قرار مشاركة الصدريين في الانتخابات المقبلة سواء المحلية او البرلمانية بيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأي قرار من الصدر لم يصدر بهذا الشأن".

وفي وقت سابق صوت مجلس النواب العراقي على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في (٦-١١-٢٠٢٣).





وكان زعيم التيار الصدري قد اعلن اعتزاله العمل السياسي، فيما استقال نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بناء على طلب زعيمهم.





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