نائب يدعو لإعادة احياء

2023/04/02 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، مهند الخزرجي، اليوم الاحد، الى إعادة احياء "صنع في العراق" عبر بث الروح في المصانع المعطلة، والتحرر من الاقتصاد الريعي.

وذكر الخزرجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الصناعة هي عصب الحياة ومن خلالها تتمكن الدول التحرر من الاقتصاد الريعي احادي الجانب، وبناء اقتصاد رصين متعدد لا يعتمد على تقلبات أسعار النفط".

وأضاف، أن "الحكومات السابقة لم تتحرك على إعادة احياء المصانع المعطلة، ولابد من الحكومة الحالية بث الروح فيها بشكل تدريجي".

وشدد النائب الخزرجي، على ضرورة "إعادة احياء "صنع في العراق"، ومغادرة "الاعتماد على المستورد الذي يساهم في ضياع العملة الصعبة والاضرار باقتصاد البلد".

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