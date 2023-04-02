ضبط 3 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ زرباطية بواسط

2023/04/02 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الاحد، القبض على 3 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظة واسط.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المفارز الميدانية لمركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الثالثة، تمكنت من ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال، حشيشة، ميتادون".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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