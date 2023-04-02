2023/04/02 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف أن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها استقرار الوضع في سوريا الشقيقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).