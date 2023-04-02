تقنية لإظهار الخلايا النادرة

2023/04/02 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طور باحثون من جامعة لايبزيغ الألمانية تقنية جديدة لإظهار الخلايا النادرة، مما يسهم في فهم الأمراض البشرية؛ وذلك عن طريق استخراج المعلومات الجينية وتسلسلها من الخلايا، بناءً على سلاسل الحمض النووي الريبي.



ويحتوي جسم الإنسان على أكثر من 30 تريليون خلية.وتتطلب جميع طرق التحاليل الحالية فصل الخلايا عن مركب الأنسجة، وفقدان المعلومات المكانية حول أنواع الخلايا وبالتالي معلومات حول البيئة الخلوية أو مسارات أو وظائف الاتصال الخلوي.وقال الباحثون: «الطريقة التي طورناها، والتي تجمع بين تقنيات التصوير والتسلسل، ستحدث ثورة في فهمنا لعدم التجانس الخلوي وإيجاد أنواع جديدة من الخلايا في جميع الكائنات الحية».

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