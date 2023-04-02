2023/04/02 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط: حريصون على الإسراع في استئناف الصادرات النفطية لنفط الإقليم عبر منفذ جيهان التركي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط توضح بشأن تصدير نفط اقليم كردستان المركز الخبري الوطني.

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