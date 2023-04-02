2023/04/02 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء سعد معن يبدي رأيه بحملة المحتوى الهابط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1ttqT99mtSA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء سعد معن يبدي رأيه بحملة المحتوى الهابط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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