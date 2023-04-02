توضيح حكومي بشأن تصدير نفط اقليم كردستان

2023/04/02 | 16:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفق التفاهمات الجديدة لتصدير النفط.

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