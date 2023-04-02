من منتقدي ترامب باستمرار.. حاكم أركنساس الجمهوري السابق آسا هاتشينسون يعلن ترشحه للبيت الأبيض

2023/04/02 | 17:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية أركنساس السابق آسا هاتشينسون أنه يترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، لينضم إلى ما يمكن أن يصبح مسابقة أولية تنافسية.

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