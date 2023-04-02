وزارة النفط تقرر خفض الانتاج بأكثر من 200 ألف برميل حتى نهاية 2023

2023/04/02 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، الأحد، خفض الإنتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر آيار المقبل حتى نهاية 2023.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وبهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق، قررت وزارة النفط خفض الانتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل حتى نهاية عام 2023".

وأوضحت، ان التخفيض تم "بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط وبما لا يتعارض مع سياسة الخفض السابقة".

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم عن قرار مماثل للعراق بتخفيض انتاجها النفطي طوعياً بمقدار 500 ألف برميل يومياً ابتداء من شهر آيار/ مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

وأوضح مصدر سعودي، أن "هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عُقد في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2022".

وأكّد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن ":هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".

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