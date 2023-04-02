2023/04/02 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر نيابي، اليوم الاحد، عن إحالة ستة ملفات للنزاهة تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في مشاريع ودوائر حكومية في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ستة ملفات تتعلق بمشاريع خدمية لـ4 دوائر حكومية تمت احالتها للنزاهة خلال الاسابيع الماضية"، لافتا الى ان "مشاريع ديالى فيها الكثير من علامات الاستفهام من ناحية التنفيذ والكلف".

واضاف، ان "رئيس الوزراء في زيارته الاخيرة لبعقوبة تعهد بتدقيق جدي لملف مشاريع ديالى بعد طلبات متكررة من قبل نواب"، لافتا الى ان "النزاهة هي الفيصل في حسم ملفات الفساد في ديالى".

واشار الى ان "الفساد في ديالى متورطة به جهات متنفذة بعضها يملك اجنحة مسلحة لذا فان مواجهته امر ليس بالهين لذا ننتظر دعم بغداد في فتح كل ملفات الفساد المالي والاداري في مؤسسات المحافظة".

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