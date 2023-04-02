2023/04/02 | 17:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: قررت وزارة النفط، خفض الإنتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يومياً...

ظهرت المقالة العراق يقرر خفض الإنتاج بمعدل 211 ألف برميل يومياً أولاً على المسلة.

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